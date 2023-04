L'Istituto di Vigilanza "La Torre" premiato tra le eccellenze internazionali della sicurezza

C'è anche L'Ivp La Torre" di Salerno tra le aziende impegnate sul fronte della sicurezza ad essere state premiate, in occasione dell'ambito premio "Eccellenze italiane nel mondo della vigilanza privata e della sicurezza".

Il premio

Solo le aziende degne di lode sono state insignite del premio, di caratura internazionale e consegnato per mano del Presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate Giuseppe Alviti, tra le quali anche la Ivp La Torre, rappresentata per l'occasione dall'avvocato Giovanni Giuliano, "i meriti raccolti nel campo della vigilanza e della sicurezza". Sono orgoglioso - rimarca il leader de la Torre - di aver ritirato un premio che rappresenta e testimonia l'impegno e la dedizione che tutta la nostra realtà mette, ogni giorno, nel suo lavoro. Tradizione, innovazione e serietà i cardini del nostro fare quotidiano. E questo riconoscimento va certamente anche a tutti i dipendenti che si spendono sul territorio per garantirne la sicurezza".