Supermercati a Salerno: spunta Maxi Evviva, al via la nuova avventura di D'Avino

Nuova avventura professionale per Salvatore D'Avino, salernitano noto nel settore dei market per il ruolo di direttore ricoperto per 28 anni.

D'Avino ora ha avviato una sua attività: insieme ai suoi nuovi soci, ha aperto i battenti nella zona industriale Maxi Evviva, supermercato che offrirà ottime opportunità di acquisto alla nostra città. In tanti hanno espresso in bocca al lupo e auguri a D'Avino che, dunque, si lancia in un nuovo progetto, oltre la crisi economica che, anche a causa della pandemia, ha colpito molte realtà commerciali. Tanta curiosità.