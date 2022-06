Il protagonismo giovanile del Diano: ecco i risultati del concorso

Si è conclusa l’istruttoria delle domande ammissibili al concorso di idee emanato dal Comune di San Pietro al Tanagro nell’ambito del progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo

Aree Interne” finanziato dalla Regione Campania e rivolto ai giovani interessati a concretizzare la propria idea di microimpresa da insediare sul territorio del Vallo di Diano.

Le iniziative

Molteplici, creative, innovative e qualificate le proposte pervenute dall’intera provincia di Salerno; ciò ha reso necessario un supplemento di istruttoria da parte della commissione che, tuttavia, ha deciso di proporre il sostegno a 12 nuove attività meritevoli di affiancamento per la loro realizzazione. Le iniziative destinatarie dell’azione di coaching e fundraising ricadono nei seguenti settori: laboratori gastronomico e dell’artigianato artistico, centro servizi alle persone, artigianato digitale 4.0, organizzazione di eventi e manifestazioni, piattaforma marketplace, trasformazione del legno, prodotti dell’alveare, turismo outdoor, accessori innovativi per l’ascolto, produzione olii ed essenze, scuola di fumetto e sviluppo di app. turistiche. Il progetto a titolarità del Comune di San Pietro al Tanagro, promosso dal Forum dei Giovani, è orientato a creare opportunità e lavoro per i giovani sia nell’ambito dell’imprenditoria profit che no profit e vede il coinvolgimento della rete di partner costituita dalla Pro Loco di San Pietro al Tanagro e della QS & Partners S.n.c. di V. Quagliano & C. Le azioni di affiancamento e fundraising vedono impegnati il Presidente del Forum dei Giovani di San Pietroal Tanagro Giovanni Pagliarulo, il referente dell’Ufficio Resto al Sud accreditato da Invitalia presso il Comune di Sala Consilina Giovanni Pugliese e l’amministratore della QS & Partners Vincenzo Quagliano.