Trofeo di pesca sportiva "Baia di Sapri", vincono Antonio Chirico e Giuseppe Barberio

Anche quest'anno un'edizione spumeggiante, l'ottava, per il trofeo di pesca sportiva “Baia di Sapri” organizzato dall'associazione Battiti di Pesca con il patrocinio del Comune di Sapri. Ad aggiudicarsi il trofeo nella tecnica canna da riva (bolognese), disputatasi nel molo di sottoflutto del porto saprese, è stato Antonio Chirico da Capri con 1700 grammi di pescato e la preda più grande (un sarago di 650 grammi), mentre la gara di surfcasting, tenutasi sulla spiaggia del lungomare Italia, è stata appannaggio di Giuseppe Barberio (asd Mareggiata Salerno) che ha totalizzato 3500 punti con la preda più grande (un'orata di 37 centimetri) catturata da Claudio Scinardi. Il podio della bolognese è completato da Alberto Gentile e Ruggiero Gargiulo; quello del surfcasting da Vincenzo Di Domenico e Fabio Russo.

Il trofeo

L'8° trofeo Baia di Sapri ha visto come testimonial d'eccezione Saverio Rosa, campione del mondo di pesca da natante e tra i pescatori più seguiti dai numerosi appassionati italiani, e Cinzia Lubrano, fresca di un oro a squadre e di un bronzo mondiale individuale conquistati alla recente rassegna iridata di Hammamet in Tunisia. Oltre all'aspetto sportivo, nella mattinata di ieri si è tenuta la benedizione da parte del parroco della chiesa dell'Immacolata di Sapri, don Raffaele Brusco, e la deposizione, grazie alla marineria locale, al largo della Baia di Sapri di una corona di alloro in memoria di tutte le Genti di Mare. Alla suggestiva cerimonia, al suono delle paranze nel golfo saprese, hanno partecipato anche il sindaco Antonio Gentile, il comandante della Polizia Municipale Antonio Abbadessa, la Capitaneria di Porto ed i Carabinieri della stazione di Sapri.