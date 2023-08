Premio Internazionale Carlo Pisacane 2023 alla memoria di Gianni Minà

Si terrà a giorni la ventottesima edizione del Premio Internazionale “Carlo Pisacane”, che incarna i valori della cultura, del merito e del coraggio, quella che chiuderà le celebrazioni che il comune del Cilento dedica, ogni anno, all’eroe del Risorgimento italiano. Il riconoscimento viene attribuito a personalità di volta in volta individuate dal Direttivo del Centro Studi e Documentazione “Carlo Pisacane”.

L'edizione

Per il 2023, il Premio alla memoria andrà a Gianni Minà, scomparso lo scorso marzo. Interverrà la moglie Loredana Macchietti, che ha operato nel sociale prima di iniziare il lungo sodalizio nell’attività professionale con il consorte. Gianfranco Coppola, presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, dialogherà con lei per condividere ricordi e riflessioni sulla carriera del noto giornalista. Quest’anno il Premio Internazionale “Carlo Pisacane” è stato assegnato a Francesco de Core, Direttore de Il Mattino, e Titti Postiglione, Vice Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile La cerimonia di consegna avrà luogo domenica 3 settembre, con inizio alle 21.30, nello spazio allestito sul lungomare in viale della Spigolatrice. Maria Rosaria Sica condurrà la serata durante la quale gli interventi musicali saranno eseguiti dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista maestro Nadia Testa. (In caso di avversità atmosferiche, l'evento si svolgerà nell’Auditorium G. Cesarino).

L'iniziativa