"Salerno di notte non è più sicura": la denuncia e l'appello di una lettrice

"Ho supportato due ragazze che fuggivano disperate da un presunto molestatore: Salerno non è sicura". Lo denuncia una nostra lettrice che ha condiviso con la nostra redazione quanto le è accaduto la notte del 29 aprile. A Pastena, la donna ha notato due giovani che correvano piangendo, offrendo loro aiuto: le ragazze hanno raccontato di essere state inseguite da un uomo, dopo aver terminato il loro turno di lavoro in un locale nel centro storico di Salerno, e di essersi molto spaventate per l'accaduto.

La denuncia

"A Salerno manca la videosorveglianza e scarseggiano le pattuglie di notte: una donna che rientra a casa da sola, non è al sicuro", ha osservato la nostra lettrice che ha inteso fungere da portavoce delle due malcapitate. L'auspicio è che venga rafforzato il sistema di videosorveglianza per scoraggiare i malintenzionati.