Cinghiali tra i tavoli del ristorante, in Cilento: l'appello

Cinghiali a passeggio tra i tavoli del ristorante, in Cilento: è avvenuto in un agriturismo di Sicilì, frazione di Morigerati, come segnalato da Il Giornale del Cilento.

L’allarme cinghiali continua ad interessare tutta la zona: disperati i residenti e gli imprenditori del posto che chiedono l'applicazione di una risoluzione definitiva della problematica agli enti competenti.