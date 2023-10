Villa Carrara ridotta ad una toilette a cielo aperto: l'appello di una residente al sindaco

"Villa Carrara a Salerno è sempre più una toilette a cielo aperto. Un gabinetto pubblico. Un luogo dove chiunque può permettersi di defecare ed urinare senza neppure appartarsi più di tanto, pulirsi alla meno peggio e lasciare escrementi e fazzolettini sporchi dappertutto, proprio come il Tizio ripreso in un video mentre fa i suoi bisogni": lo ha scritto, amareggiata, Paola Campiglia, una residente di Pastena, che rivolge un appello al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

"Oltre a questo scempio, nella Villa Carrara a Salerno si vede di tutto e di più. Ma mi chiedo se il defecamento e altro avvenissero sistematicamente avanti o dentro i biglietti da visita della città, come il Comune, il Duomo, piazza della Libertà. Sindaco Lei che cosa farebbe? Non chiedo al suo Staff, non chiedo alla Giunta, chiedo a Lei a cui io ho dato il mio voto. Mi creda a 300 mt da questa discarica a cielo aperto sul Lungomare Lei ha fatto posizionare una sedia con un omino sopra che rilassato guarda l'orizzonte e il mare (perché di questo si tratta), con il lezzo che c'è e quando è vento di tramontana, l'omino seduto se ne scappa. Signor Sindaco Lei viene presso Villa Carrara? Andiamoci assieme con i residenti del posto, Sindaco... in incognito e senza scorta", ha concluso la salernitana che auspica una risposta da parte del primo cittadino.