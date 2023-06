"Impasto" per pane o pizza gettato sul marciapiede a Fuorni: la denuncia

Inciviltà in via Gildo Ciafone, nel quartiere Fuorni, dove un’attività commerciale (una pizzeria oppure un panificio), ha gettato buste piene di impasto. E l’impasto - come mostra la foto - ha continuato a crescere per via del caldo, occupando tutto il marciapiede. A denunciarlo, alla nostra redazione, è l’associazione “Voglio un mondo pulito”. Lungo la medesima strada, inoltre, è presente anche una telecamera che potrebbe aver filmato l’autore del gesto incivile.