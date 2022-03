Saccheggiato l'indifferenziato a Salerno: l'anticipo della raccolta non basta

Sono tornati in azione, lunedì sera, gli stranieri proveniente dal napoletano che frugano nei sacchetti dell’indifferenziato. Nonostante il nuovo orario (dalle 21 alla mezzanotte ndr) entrato in vigore a partire da questa settimana, proprio per limitare il fenomeno, in diverse strade del centro sono stati nuovamente saccheggiati i rifiuti indifferenziati, nonchè lasciati in strada.

La segnalazione

I cercatori di rame, ferro e materiali da rivendere in mercati paralleli della Campania, infatti, intorno alle 22 hanno come di consueto squarciato le buste di spazzatura, lasciando poi quello che non occorreva in strada, a tutto danno dell'igiene e del decoro pubblici. A segnalarcelo, diversi salernitani residenti nei pressi della Lungorirno.