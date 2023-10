"A Eboli non si dorme": i residenti di piazza Pezzullo denunciano musica ad alto volume

Ad Eboli non si dorme. O almeno non per i residenti di piazza Pezzullo: i cittadini denunciano musica da discoteca ad alto volume tutte le sere, come sottolineato anche a mezzo social sul gruppo Facebook "Sei di Eboli il vero...".

Esasperati, gli abitanti della zona chiedono alle autorità competenti di monitorare la situazione e sanzionare i locali che non rispettano le norme a tutela della quiete pubblica, privando del sonno gli abitanti.