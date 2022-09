Piazza Alario di nuovo nel degrado: la denuncia del comitato su Facebook

Abbandono e incuria in Piazza Alario, a Salerno, dopo poco più di quattro mesi dal completamento dell’intervento di restyling che non convinceva gli abitanti del quartiere. A denunciare le triste condizioni in cui versa la piazza, la pagina Facebook “Giù le mani da Piazzo Alario: "Chi torna dalle vacanze trova la nostra città afflitta da mali endemici e dalle promesse di una campagna elettorale che appare, a tratti, inopportuna e ridicola, piena di equilibrismi azzardati e persino incoscienti, troppo spesso lontana dalle emergenze che sono sotto gli occhi di tutti e di cui nessuno vuole parlare. Il lavoro, la salute, la tutela dell'ambiente, i trasporti e la scuola sono fermi al palo con i loro allarmi inascoltati. - si legge sul lungo post - A Piazza Alario c'e'qualcuno che ancora ci prova, affrontando l'attraversamento di aiole selvatiche e tendendo le mani verso la cannella della fontana, per cercare un po' di refrigerio. Qualcuno porta a casa taniche di acqua riempite alle bocche della Saliera di Bellotti e l'incuria ha reso il verde inguardabile, penoso, chiazzato di terra arida. Infaticabili, i giovani dotati di motorino e cartocci di pizza presidiano le panchine vista mare, a distanza di sicurezza dagli abitanti del quartiere che socializzano facendo cornice alla fontana, aspettando il vento fresco della sera. Montagne di foglie secche, rami spezzati e un'altalena dimenticata aspettano le mani operose degli addetti che dovrebbero pulire e sistemare la piazza simbolo della città nuova, del nuovo decoro annunciato solo qualche mese fa e già tradito".

La denuncia