Dalla festa all'inciviltà: Salerno si sveglia con un tappeto di bottiglie e rifiuti lasciati in strada

Un tappeto di bottiglie, bicchieri, cartoni delle pizze e altri rifiuti, questa mattina, in via Posidonia e in numerose altre zone della città.

Come spesso accade, purtroppo, dopo la festa resta l'inciviltà nella nostra città che, ieri, ha visto centinaia di persone in strada, tra caroselli e brindisi, per la salvezza raggiunta dai Granata che restano in serie A, nonostante la sconfitta in casa, nella sfida con l'Udinese. Molti hanno pensato bene di lasciare in strada i resti dei loro festeggiamenti: uno spettacolo indegno, quello di questa mattina, lungo le strade salernitane. Tanta amarezza.

Foto di Guglielmo Gambardella