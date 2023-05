Bigliettino smarrito per gli auguri per la festa della mamma, la segnalazione

Un bigliettino per gli auguri per la festa della mamma smarrito a Salerno. L'appello inviato alla nostra redazione per aiutare l'autore a ritrovarlo proviene da una mamma di tre ragazzi.

La richiesta

"Abbiamo ritrovato questo biglietto d'auguri per la festa della mamma nelle vicinanze del nostro negozio in via Gaspare Mosca 5 a Salerno. Qualche bimba deve averlo smarrito. Forse le maestre riconosceranno l'autore del lavoretto e aiuteranno la piccola a recuperarlo in tempo prima della festa. A quanto pare la bimba (o la mamma) si chiama Patrizia. Sono la mamma di 3 ragazzi".