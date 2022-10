Rifiuti ed erba incolta, situazioni di degrado tra le strade di Salerno

Nuova segnalazione di degrado e sporcizia a Salerno, da parte dei nostri lettori. E' la volta di zona S Eustachio, nei pressi di viale Salvo D'Acquisto, dove sono presenti rfiuti abbandonati di ogni specie. Come un materasso. (Le foto a corredo dell'articolo in basso). Non va meglio in via Pomponio Lieto, con erba incolta e non curata. Il richiamo, a chi di dovere, ad intervenire quanto prima.