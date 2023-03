I parcheggiatori abusivi "occupano" il quartiere Carmine, i residenti: "Dove sono gli operatori di Salerno Mobilità?"

I parcheggiatori abusivi, come già denunciato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, sono tornati ad “occupare” il quartiere Carmine a Salerno. E, in particolare, Piazza Casalbore, via Piave (dove si svolge il mercato di quartiere) ed altre zone dove non si vedono più gli operatori di Salerno Mobilità.

L'appello

Tanti gli automobilisti costretti a pagare, finanche sotto minaccia, non solo il ticket per la sosta ma anche l’obolo al parcheggiatore abusivo per evitare ripercussioni/danni alle loro auto. Tra le “vittime” dei parcheggiatori abusivi finanche i residenti, molti dei quali già pagano l’abbonamento mensile o annuale per parcheggiare nelle strisce blu. Molti residenti continuano a scriverci per segnalare l’annoso problema. Il loro appello è rivolto al sindaco Napoli e al Questore Conticchio affinchè vengano rimessi in strada gli operatori di Salerno Mobilità nelle aree di sosta e rafforzati i controlli delle forze dell’ordine.