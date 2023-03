Parcheggiatori abusivi alla riscossa a Salerno, gli automobilisti: "Costretti a pagare due volte per la sosta"

I parcheggiatori non autorizzati tornano a prendere di mira Salerno città. In particolare, numerosi lettori ci hanno segnalato la presenza degli abusivi in piazza Casalbore e anche in diverse zone del centro.

L'appello

Con fare insistente, volti noti e meno noti sono nuovamente scesi in campo per chiedere denaro a chi lascia l'auto in sosta nei parcheggi che già prevedono il pagamento del ticket. Tanta amarezza tra i cittadini che chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.