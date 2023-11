Lavori alla rete idrica: cantieri ovunque e traffico impazzito a Salerno

Cantieri ovunque a Salerno, per via degli interventi della Salerno Sistemi sulle le reti idriche della città, nell'ambito dei lavori finanziati con i fondi del Pnrr, da rendicontare entro il 31 dicembre. Così, è iniziata la corsa contro il tempo per iniziare e terminare i lavori, a tutto danno tuttavia della circolazione che continua a far registrare code e rallentamenti per via dei cantieri.

Le segnalazioni

Innumerevoli, purtroppo, le segnalazioni in redazione, da parte di automobilisti su tutte le furie, intrappolati nel traffico. Una situazione che rischia di peggiorare con l'afflusso turistico previsto, da fine novembre, con l'inizio di Luci d'Artista: l'auspicio è che il Comune possa studiare e adottare una strategia ad hoc per non far paralizzare ogni strada cittadina, durante i lavori in corso.