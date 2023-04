Salernitana-Inter e feste pasquali: traffico paralizzato a Salerno, l'appello

Traffico e caos, nel tardo pomeriggio di ieri, in città. Il piano di viabilità divulgato dal Comune, in occasione della partita Salernitana-Inter all'Arechi, infatti, ha appesantito la circolazione, già rallentata per il periodo festivo di Pasqua.

La riflessione

Considerando, peraltro, la vicinanza dell'ospedale allo stadio, inevitabili sono stati i disagi anche per chi ha dovuto far i conti con urgenze di carattere sanitario, a causa del traffico completamente paralizzato nella zona. L'appello condiviso da numerosi cittadini è di apportare modifiche al piano, al fine di garantire condizioni di viabilità migliori per la comunità.