Caos vaccini a Battipaglia, la denuncia sui social: "Chiedono il numero nonostante la prenotazione, chiamerò i carabinieri"

Disagi, oggi, al centro vaccinale allestito presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. A segnalarlo su Facebook è uno dei cittadini che si è recato per sottoporsi al vaccino anti-Covid: “Vaccini solo su prenotazione e invece si prendono i numeri e non ti cagano proprio! Fate schifo!”.

Il caso

In pratica, secondo quanto denunciato, chi era in lista tramite la prenotazione ha dovuto comunque mettersi in fila e prendere il numero. “Stasera farò arrivare i carabinieri” avverte il paziente particolarmente irritato per quanto sta accadendo in queste ore nel plesso ospedaliero della Piana del Sele.