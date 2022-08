Oltre ai rifiuti sparsi, i cittadini lamentano anche la presenza di topi e blatte. Ma non è tutto: "I tombini sono ostruiti. In caso di pioggia rischiamo grosso".

"Gli operatori ecologici qui non si vedono". Parola dei residenti di via Luigi Guercio , che chiedono l'intervento dell'amministrazione sul fronte della pulizia e della raccolta rifiuti .

Rifiuti e degrado in via Luigi Guercio: "Gli operatori ecologici qui non si vedono"