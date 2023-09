Intelligenza artificiale, energia ed energie, agricoltura, ambiente, cambiamento climatico: al via i dibattiti al Sele d'Oro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Intelligenza artificiale, energia ed energie, agricoltura, ambiente, cambiamento climatico, economia, ma anche cultura come strumento di trasformazione e un omaggio a Domenico Rea. Il tutto, con uno sguardo privilegiato al Mezzogiorno e dal Mezzogiorno: sono questi e altri i temi intorno ai quali ruoteranno gli incontri della sezione Sele d’Oro Talks, in programma nell’auditorium provinciale di Oliveto Citra - Largo della memoria, alle 18.30, da lunedì 4 a sabato 9 settembre.

Si inizia, domani, lunedì 4 settembre, con il tema “La cultura che cambia. Saperi, storie e patrimoni come strumenti di trasformazione sociale ed economica del Mezzogiorno”. Ne discutono: Vincenzo Boccia, presidente dell’Università Luiss Guido Carli; Paolo Verri, esperto in sviluppo urbano e grandi eventi. Coordina Nicola Saldutti, caporedattore economia del Corriere della Sera.

Martedì 5, al centro dell’incontro uno dei temi più dibattuti degli ultimi tempo: “Verso la società degli algoritmi? Gli effetti dell’intelligenza artificiale sul lavoro, sulla formazione, sui processi democratici”. A parlarne saranno: Marco Bentivogli, esperto politiche di innovazione industriale e del lavoro; Raffale Crispino, consigliere AISM (Associazione Italiana Sviluppo Marketing) e Ceo Project & Planning; Massimo Egidi, economista italiano, professore Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; Francesco Gallucci, vicepresidente AINEM (Associazione Italiana Neuromarketing); Massimo Giordani, presidente AISM (Associazione Italiana Sviluppo Marketing). Coordina il giornalista Gaetano Amatruda, Area Comunicazione Campania Dih-Rete Confindustria.

Mercoledì 6 l’argomento del Sele d’Oro Talks sarà “Energia dai territori, energie per i territori. Confronto fra esperienze avviate nelle Aree Interne del Mezzogiorno. Utilizzo sostenibile delle fonti rinnovabili”. Ne discutono: Letizia Magaldi, vice presidente esecutivo di Magaldi Green Energy; Roberto Marconi, responsabile sviluppo energie rinnovabili ENEL X; Vincenzo Raffa, membro CDA friendly power; Antonio Visconti, presidente del Consorzio di sviluppo industriale Asi. A seguire, “Energie sociali a confronto”, un momento nel quale si racconteranno le realtà sociali del territorio.

È “La terra che sarà. Agricoltura, ambiente e filiera alimentare alla prova dei mutamenti climatici e culturali” il tema in programma giovedì 7. Alla tavola rotonda parteciperanno: Veronica Barbati, delegata nazionale Coldiretti Giovani Impresa; Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania; Vito Busillo, presidente di ANBI Campania – Unione regionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e Acque irrigue; Teresa Del Giudice, economista agraria, Università di Napoli Federico II; Luigi Montano, uroandrologo ASL Salerno, coordinatore Progetto di ricerca “EcoFoodFertility”.

Venerdì 8, invece, spazio alla letteratura con un incontro dal tema “L’estro furioso: Domenico Rea da Napoli a Nofi”. Interverranno Vincenzo Caputo dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e i docenti dell’Università degli studi di Salerno Rosa Giulio, Alberto Granese e Vincenzo Salerno. Coordina il giornalista de Il Mattino Davide Speranza. Sarà presente Lucia Rea.

Per l’ultimo appuntamento del Sele d’Oro Talks, sabato 9, c’è in programma la presentazione del libro “La grande illusione. Studio sulla potenza militare in rapporto alla prosperità delle nazioni” (Ed. Rubbettino, 2023). Dopo i saluti istituzionali di Mino Pignata, sindaco di Oliveto Citra, spazio al dibattito con l’introduzione di Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Intervengono: Claudio De Vincenti, presidente onorario di Merita, già Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno; Gianluca Genovese, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Marta Herling, Segretario generale dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici; Sebastiano Maffettone, direttore dell’Osservatorio Ethos, Luiss Guido Carli; Andrea Prete, presidente di Unioncamere. Modera il giornalista Alfonso Ruffo, direttore de Il Denaro. Partecipano i curatori del libro, Emma Giammattei, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e Amedeo Lepore, Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu