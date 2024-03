Settimana dell'Autismo: il programma dell'Ambito S5 del Comune

Al via la 2° edizione della “Settimana dell’autismo, un impegno condiviso”, organizzata dal 2 al 9 aprile, dall’Ambito S5, Comuni di Salerno e Pellezzano, e dalla Asl - UONPIA di Salerno. Per iniziare, il 2 aprile, alle ore 9.30, presso lo stand informativo allestito su Corso Vittorio Emanuele (nei pressi dell’IC Vicinanza-Pirro) verranno presentati tutti gli eventi e alle ore 19.30 il Comune verrà illuminato di blu, per sensibilizzare la collettività e promuovere la ricerca scientifica sull’autismo. Il ricco programma di iniziative partirà proprio nella Giornata Mondiale dedicata alla Consapevolezza sull'Autismo, dunque, grazie alla collaborazione tra mondo della scuola, realtà del terzo settore, centri riabilitativi, associazioni di famiglie e realtà sportive. L’obiettivo è richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone con lo spettro autistico e sensibilizzare sul significato delle parole inclusione, accoglienza, essere rete.

Il programma

La settimana si aprirà il 2 aprile mattina con diverse azioni di sensibilizzazione che si svolgeranno tra le strade principali di Salerno e Pellezzano, per coinvolgere sul tema tutta la comunità. In serata l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi celebrerà al Duomo una santa messa dedicata alle persone con la sindrome autistica, alle loro famiglie e a tutti gli operatori socio-sanitari impegnati in questo campo. Seguirà la cerimonia di accensione in blu di Palazzo Guerra. Fino al 9 aprile, dunque, laboratori edu-creativi, proiezioni di spezzoni di film sul tema dell’Autismo e momenti di confronto con esperti nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè attività ludiche, di intrattenimento e sportive proposte dalle tante realtà attive del terzo settore. E, ancora, attività di orientamento delle famiglie circa i percorsi sanitari e socio-sanitari attivabili e i servizi offerti. La settimana si concluderà martedì 9 aprile alle ore 9.30 nel Salone dei Marmi di Palazzo Guerra con un tavolo di confronto interistituzionale tra rappresentanti dell’Ambito S5, dell’Asl Salerno, della Scuola e della Regione Campania, finalizzato a continuare il percorso di definizione di azioni comuni e coordinate di intervento sulle persone affette dallo spettro autistico. Al tavolo parteciperà l’Assessore regionale Lucia Fortini.

Parla la Presidente delegata dell’Ambito S5 e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto