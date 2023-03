Il sindaco pescatore: la canzone di Giancarlo Di Muoio e del coro "Mille Voci"

Una canzone dedicata ad Angelo Vassallo, intitolata Il Sindaco Pescatore, è stata scritta ed interpretata dal cantautore Giancarlo Di Muoio insieme al coro Mille Voci.

Il brano

"Ho scritto il Sindaco Pescatore subito dopo la morte di Angelo Vassallo - ha spiegato Giancarlo Di Muoio - Da cilentano ho sentito forte l’esigenza di raccontare questa tremenda storia. Ed ogni volta che la canto è sempre un’emozione nuova. Questo nuovo progetto è speciale per la partecipazione del coro Mille Voci diretto dalla Maestra Daniela Gennaio. La musica è un linguaggio universale e ha un potere straordinario. Ha la capacità di veicolare valori e ideali che abbracciano un’intera comunità. Come i valori e gli ideali che ci ha lasciato in eredità Angelo Vassallo. È nostro compito cercare di portarli avanti e di trasmetterli alle generazioni future".

I commenti

"L'etichetta è sempre attenta ai temi quali legalità e ambiente - hanno aggiunto dalla casa discografica Snapbeat Production - In particolar modo, abbiamo sentito l'esigenza di raccontare attraverso la canzone di Giancarlo Di Muoio, la storia di Angelo Vassallo. Il progetto condiviso con l'Istituto Comprensivo Angelo Vassallo di Racale in provincia di Lecce, è nato dalla collaborazione con la maestra Daniela Gennaio, direttrice del coro Millevoci. Da anni collaboriamo con istituzioni pubbliche per sensibilizzare e formare soprattutto le generazioni future".

"L'idea di intitolare il nostro Istituto Comprensivo al Sindaco Pescatore Angelo Vassallo nasce dall'esigenza di individuare una figura simbolo di legalità e cura dell’ambiente, argomenti su cui da tempo, docenti e alunni lavorano per sensibilizzare l’intera comunità - ha spiegato la dirigente scolastica Stefania Manzo - Il lavoro quotidiano di sindaco, l’impegno al servizio della comunità e del territorio, la sua strenua difesa della legalità contro le infiltrazioni camorristiche, la sua passione per la bellezza e l’unicità dell’ambiente sono un esempio da seguire per tutte le giovani generazioni. L'idea di registrare il brano Il sindaco pescatore di Giancarlo Di Muoio con l'intervento del coro di bambini Mille voci diretto dall' insegnante Daniela Gennaio presso la sede dell’Istituto Comprensivo, in pieno clima natalizio, è stata accolta con molto entusiasmo da tutti, dalla dirigenza, ma anche dalle famiglie, tutti convinti che sarebbe stata un’esperienza di forte crescita per gli alunni. Si ringraziano Giancarlo Di Muoio ed Antonio Sessa per la grande disponibilità, la cura e la gentilezza dimostrate".

"Lo scorso anno - commenta Dario Vassallo, presidente della Fondazione Vassallo - abbiamo partecipato a Battipaglia a uno dei tanti incontri organizzati nell'ambito della Scuola per raccontare la vicenda umana e politica di Angelo Vassallo. Abbiamo conosciuto tanti giovani che, contro ogni muro di silenzio omertoso, si sono impegnati a custodire e diffondere la storia di Angelo come esempio per un futuro migliore e per un cambiamento che parte da gesti semplici ma rivoluzionari, come l'educazione alla bellezza e la cultura della legalità. Come Fondazione Vassallo siamo orgogliosi - conclude Vassallo - che l’Istituto Comprensivo Racale Angelo Vassallo dedicato a nostro fratello Angelo abbia deciso di registrare il brano Il sindaco pescatore di Giancarlo Di Muoio con l'intervento del coro di bambini Mille voci e siamo convinti che tutto resterà soprattutto una grande esperienza di vita, di crescita comune e di condivisione".