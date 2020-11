Soddisfazione per la Valle dell'Irno, “Stasera Italia” su Rete 4 punta i riflettori su "La Solidarietà"

Un esempio di operatività che ha ottenuto il riconoscimento di una emittente televisiva Nazionale: Rete 4 con il programma “Stasera Italia” condotto dalla giornalista Barbara Palombelli, in onda tutti i giorni sulla rete Mediaset per raccontare i fatti di cronaca quotidiana in tutte le loro sfaccettature, attraverso aneddoti e reportage che analizzano determinati argomenti, oggetto del dibattito nello studio televisivo. Così, la troupe di “Stasera Italia” è stata un’intera giornata a girare immagini presso l’associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano con sede alla frazione Lancusi, dove gli operatori hanno filmato il lavoro messo in atto dai volontari del sodalizio presieduto da Alfonso Sessa, diventato sede USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali), istituita con l’inizio della pandemia da Covid-19, in particolare a partire da questa seconda ondata dell’emergenza sanitaria.

Il servizio, andato in onda ieri sera 16 noovembre su Rete 4 in prima serata, ha focalizzato l’attenzione sulla gestione dell’emergenza da parte dei volontari de “La Solidarietà”, dallo smistamento della chiamata del 118 alle unità operative centrali fino all’intervento nei confronti dei pazienti eseguito mediante il trasporto in ospedale. In particolare è stato documentato un intervento realizzato in ambulanza con la barella di biocontenimento nell’osservanza di tutti i protocolli sanitari per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori di servizio.

Parla il presidente Sessa

“Ringrazio Barbara Palombelli, la giornalista che dirige il programma “Stasera Italia” e Rete 4 per aver offerto l’opportunità alla nostra Associazione di ricevere una vetrina Nazionale di prestigio, attraverso la quale è stato messo in evidenza il lavoro a 360° svolto dai nostri volontari, soprattutto in un periodo di grave emergenza sanitaria da Covid-19 come quella che stiamo attraversando. Un ringraziamento va rivolto anche a infermieri e medici dell’Asl che operano attraverso l’USCA e mediante anche il nuovo servizio di drive-in per eseguire i tamponi”.

Gli operatori del programma Mediaset hanno infatti anche filmato i momenti in cui le persone hanno effettuato il tampone in modalità drive-in, in fila all’interno dei propri veicoli per sottoporsi ai test di rito.