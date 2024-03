Sosarno.it premiato agli European Enterprise Awards 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

SOSarno.it è stato premiato alla sesta edizione degli "European Enterprise Awards 2023" come miglior progetto in grado di favorire la segnalazione georeferenziata degli sversamenti illeciti. Il sito, nato dall’idea dello stabiese Giuseppe Caruso, esperto in marketing e comunicazione, è stato lanciato nel novembre 2020 al fine di invitare i cittadini a segnalare gli scempi ambientali che si verificano nel fiume Sarno. A rendere nota la notizia nel mese di febbraio è stata la EU Business News, rivista digitale nata nel 2016 al fine di riconoscere e celebrare le eccellenze europee che si impegnano in vari settori. Con una diffusione mondiale mirata di oltre 100.000 utenti, EU Business News è considerata come una risorsa vitale per coloro che vogliono rimanere aggiornati e informati sulle ultime notizie in tema di business e innovazione. Nell’assegnare tale premio, il team di ricerca ha espresso il proprio giudizio sulla base di diversi fattori basati sul merito, come i feedback degli utenti e la qualità del servizio. Il funzionamento di SOSarno.it è davvero semplice e intuitivo: attraverso la compilazione di un form dedicato, l’utente può inviare in tempo reale, in forma anche anonima, la propria segnalazione che, una volta verificata, verrà inoltrata agli organi di competenza. Ad ogni segnalazione è possibile allegare del materiale fotografico, atto a testimoniare quanto riscontrato al momento dell’invio. Uno strumento, alla portata di tutti, capace di offrire ai cittadini la possibilità di avere un ruolo attivo nella lotta all’inquinamento. Tra i partner del progetto, realizzato in collaborazione con la web agency ZuzùWork, vi è il Corpo Civico Nazionale delle Sentinelle dei Bacini Idrografici Italiani, coordinato dal presidente Michele Buscè, membro degli Osservatori Civici Campania.