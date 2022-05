Da Salerno a Roma a piedi, per trovare la forza: il cammino di fede di un papà salernitano

Parte da Salerno per raggiungere a piedi piazza San Pietro, a Roma, percorrendo un tratto lungo 267 chilometri, scandito da fede e amore. Lucio Cammarota, infatti, chiede aiuto al Signore con il suo singolare cammino, per sostenere suo figlio a cui è stato diagnosticato un problema grave di salute.

La curiosità

Si è affidato alla preghiera e ha trovato supporto e luce nella fede, per trovare la forza ed il coraggio di affrontare la sua battaglia, senza mai perdere la speranza. Così, in segno di devozione Lucio si è messo in cammino, accompagnato dal fotoreporter salernitano Gerry Fezza. Like e incoraggiamenti sui social per il papà dal cuore grande.