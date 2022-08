“Take back your space”, Piazzale Salerno Capitale diventa un'opera d'arte

Tanta curiosità, a Salerno, per l’iniziativa “Take back your space”. Si tratta di un intervento artistico che mira alla trasformazione di un non-luogo in un playground di comunità.

La location

Negli ultimi giorni gli artisti si sono adoperati presso la grande fontana (spenta da anni) e l’area inutilizzata di Piazzale Salerno Capitale, adiacente al Grand Hotel. Lo scopo del progetto è la costruzione di uno spazio e di connessione con la collettività che avvicini i cittadini, attraverso semplici interazioni, alla riflessione sui temi dell’inclusione, dell’ecologia e della cultura.

Le foto sono di Antonio Capuano