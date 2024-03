Teatro Charlot, quattro spettacoli a prezzi speciali con ShopToday

Angelo Belgiovine in “Ma Veronica chi?” - Venerdì 15 marzo 2024 ore 21.00. Una commedia in due atti che ruota intorno ai sogni e alle realtà di Isidoro, tra vita coniugale e ritorni inaspettati. Maggiori dettagli .

Vincenzo Comunale in “Definitivo 3” - Venerdì 12 aprile 2024 ore 21.00. Il giovane comico partenopeo torna con uno spettacolo che unisce stand-up a materiale improvvisato, esplorando la realtà con un'ironia pungente. Scopri di più .

La Compagnia dell’Arte in “Speriamo che me la Cavo” - Domenica 28 aprile 2024 ore 18.30. Un omaggio al film di Lina Wertmüller, questa rappresentazione teatrale tocca temi di educazione e crescita in un contesto sociale difficile. Dettagli qui.