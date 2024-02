Ambiente e sostenibilità, presentato in provincia il progetto “Think Renewable”

Questa mattina, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, è stata presentata la seconda edizione del progetto “Think Renewable”, un'iniziativa didattica innovativa per l'anno scolastico 2023/2024 promossa dal consigliere provinciale delegato all’istruzione, Martino D'Onofrio. Il progetto “Think Renewable”, frutto della collaborazione fra Legambiente e Provincia di Salerno, mira a coinvolgere e sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado su temi di fondamentale importanza quali la tutela dell'ambiente, la carenza idrica e il risparmio energetico.

L'edizione 2024

Per l'edizione 2024, gli studenti sono invitati a sviluppare elaborati su due temi critici: “La tua idea rinnovabile”; “Rispetta l’acqua, rispetta la vita”. A partecipare alla conferenza stampa anche la presidente di Legambiente Campania, Maria Teresa Imparato, ed il membro del direttivo regionale di Legambiente Michele Buonomo. "Questa iniziativa - spiega il consigliere D'Onofrio - è più che un semplice progetto: è un viaggio alla scoperta di come possiamo, insieme, fare la differenza per il nostro pianeta. Educare i giovani su questi temi non è solo una responsabilità, ma una necessità urgente per garantire un futuro sostenibile.”