Torrione Alto, i giovani residenti ripuliscono i giardinetti di Piazza Raffaele Petti

Alcuni giovani residenti in Piazza Raffaele Petti, nel quartiere di Torrione Alto a Salerno, questa mattina hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di pulire i giardinetti che da tempo versano in condizioni di totale addandono.

L'iniziativa

Nonostante il caldo i ragazzi della zona si sono muniti di scope, palette ed altri attrezzi ed hanno ridato decoro all’area verde che da loro viene frequentata quotidianamente per giocare o stare in compagnia dei propri amici. Un bellissimo gesto resosi necessario poiché, da tempo, i giardinetti non vengono potati e ripuliti da chi si occupa della manutenzione del verde pubblico.