Torta di piccole rose, la ricetta della food influencer per la festa della mamma

Venerdì 7 Maggio tra le ore 11 e le 12, sulla pagina FB di Bicarbonato Solvay e sui canali IG e FB di Sonia Peronaci, in occasione della Festa della Mamma, la più famosa delle food influencer interpreta e ci propone una ricetta sfiziosa per realizzare una crostata di roselline di mele incredibilmente bella ma, soprattutto, buona in collaborazione con Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura. Sonia ha voluto rendere protagoniste le rose fatte con le mele in questa crostata di roselline di mele, abbinandole alla pasta frolla che si sposa alla perfezione con la freschezza delle mele. Un tripudio di forme e colore per festeggiare la Festa della Mamma in modo simpatico e originale. Gli ingredienti suggeriti da Sonia Peronaci per la pasta frolla? Farina 00 – 200 gr. Burro – 140 gr Zucchero di canna – 80 gr. 2 tuorli d’uova 1 cucchiaio cannella in polvere 1 pizzico di sale grosso Per le roselline di mele? 4 mele Red Delicious Zucchero – 500 gr. ½ succo di limone Per le roselline di mele Sonia ha mantenuta la buccia lavandole però in modo accurato con il Bicarbonato Solvay Frutta & Verdura. Ma come ha fatto? Il segreto è semplicissimo. Primo step: è immergere le mele in acqua e versare un cucchiaio di Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura. Secondo step: le mele andranno lavate accuratamente e massaggiate con i microgranuli e poi sciogliere il bicarbonato in acqua, mescolando con il cucchiaio. Dopo aver lasciato le mele nell’acqua per circa 10 minuti, risciacquare accuratamente con acqua corrente, tagliale a metà ogni mela ed elimina il centro con uno scavino a semisfera, poi togliere il picciolo e la parte sottostante al torsolo. Con una mandolina si affettano le mele ad uno spessore di 1-2 mm al massimo. Ora siamo pronti per procedere con la realizzazione della torta. Iniziamo con la frolla. In un robot da cucina mettere il burro freddo a tocchetti e la farina, dopo aver azionato per 10 secondi, aggiungere zucchero e cannella. Unire anche il sale, i tuorli d’uova e frullare nuovamente per amalgamare bene il composto. Ora trasferiamo il tutto sul piano di lavoro: impastare per compattare gli ingredienti in un panetto, che deve essere avvolto nella pellicola trasparente e lasciare riposare in frigorifero per 1 ora. Trascorso il tempo estrarre il panetto di frolla, ammorbidire con il mattarello e stendere nello stampo e infornare la crostata in forno statico preriscaldato a 180° per 25 minuti. Preparare 5 fettine di mele e sovrapporle per metà ottenendo una striscia di circa 15 cm di lunghezza: arrotolare per formare una rosa. Procedere così con tutte le fettine di mela. Adagiare le roselline sulla crostata partendo dalla circonferenza esterna e procedendo concentricamente. E la crostata di roselline di mele è pronta per incantare tutte le mamme! “Nella mia cucina non può mancare il Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura. Se mi chiedete il perché è facile rispondere: lo utilizzo per lavare frutta e verdura e per favorire la lievitazione, non ne posso più fare a meno. Ma non solo in cucina, il bicarbonato è un vero è un vero e proprio prodotto irrinunciabile per pulire, lucidare ed eliminare i cattivi odori” afferma Sonia Peronaci Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura in microgranuli consente di rimuovere in modo efficace tutte le impurità presenti su frutta e verdura, per un lavaggio perfetto. Inoltre la formula in microgranuli di Bicarbonato Solvay® Frutta & Verdura è ancora più efficace. La nostra frutta e verdura, perfettamente lavate, sono pronte per essere consumate. Un gesto quotidiano pratico e veloce, che ci consente di non dover levare la buccia in cui frutta e verdura custodiscono gran parte dei loro nutrienti. Buona Festa della Mamma! Link “Le Ricette di Sonia Peronaci”: https://www.soniaperonaci.it/