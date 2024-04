Trova un portafoglio pieno di soldi: si attiva subito per rintracciare la proprietaria, plauso sui social all'ambulante di Torrione

Un plauso a Vittorio, noto come Victor, storico ambulante del mercato di Torrione che, ieri, trovando il portafoglio smarrito da una donna, con tanto di denaro e documenti custoditi all'interno, si è immediatamente attivato per restituirlo alla legittima proprietaria, avviando una tenace ricerca che ha raggiunto il suo obiettivo.

Il plauso

Il bel gesto dell'ambulante è stato condiviso anche sui social, rimbalzando sul gruppo Facebook Salerno Riciclo e Baratto Gentile. "Vittorio è una brava persona, come altri che ogni mattina si svegliano all'alba per venire a vendere abiti a basso costo al mercato. Senza di loro e con gli stipendi e le pensioni che questo ormai ingrato e incivile paese offre, tanti dovrebbero andare in giro vestiti di stracci. I mercati sono un patrimonio dell'umanità", ha commentato un utente.