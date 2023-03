Un finto avvocato lo ha truffato per 80mila euro: la storia su Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, il programma televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso, è arrivato a Corleto Monforte per raccontare la disavventura di Andrea, un pastore del luogo, che è stato truffato per anni da una donna che, fintasi avvocato, gli ha sottratto quasi ottantamila euro.

La storia

Il pastore corletano, insieme a suoi due cugini, ricevette in eredità un terreno diviso in tre parti. Andrea un giorno, però, scoprì che sul suo terreno (quello centrale tra i 3) era stato costruito un distributore di carburante e capì, quindi, che la sua proprietà fosse stata venduta a sua insaputa.

L'uomo, quindi, avviò una causa tramite un avvocato che, nel corso degli anni, gli riferiva aggiornamenti in merito e gli chiedeva, periodicamente, compensi per il suo presunto lavoro e per le spese giudiziarie. Dopo 15 anni, però, non era stato raggiunto nessun risultato.

Dopo un'ulteriore richiesta di spiegazioni da parte del cliente il finto avvocato, quattro mesi fa, riferì all'uomo come la causa fosse terminata e che lui era diventato, non solo proprietario del terreno ma anche del distributore di carburante che vi sorgeva sopra.

La finta legale si era anche recata presso il distributore, gestito da una donna, per riferirle che il distributore non fosse più di sua proprietà. La donna, fortunatamente, non ha creduto alle sue parole e si è recata presso la stazione dei carabinieri di San'Angelo a Fasanella per denunciare l'accaduto.

La denuncia

Proprio la denuncia da parte della donna ha fatto avviare l'indagine ai carabinieri che sono arrivati a scoprire tutto. La quarantanovenne non era, in realtà, un avvocato e, chiaramente, non aveva avviato alcuna causa per aiutare Andrea a rientrare in possesso del suo terreno.

Intanto la truffa andava avanti e, proprio mentre l'uomo stava per fare un ulteriore bonifico, è stato avvisato dai carabinieri delle loro scoperte. La donna, attualmente, è stata denunciata per truffa e le indagini sono in corso.