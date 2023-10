"Ho il profumo che ha ordinato sua figlia, se me lo paga lo consegno a lei": nuovo allarme truffa a Salerno

Allarme truffe nella zona del Parco Mercatello a Salerno. Come segnalato da alcuni utenti sui social, una persona che si qualificherebbe come “Gianni” si sarebbe avvicinato ad una donna dicendole che la figlia le aveva ordinato un profumo e che, consapevole che l’avrebbe vista prima lei, avrebbe potuto prendere il profumo dietro il pagamento totale o parziale del profumo.

La denuncia

L'anziana, però, non ci è cascata ed ha smascherato la truffa. È andata diversamente ad un'altra donna, che avrebbe consegnato trenta euro al truffatore per farsi consegnare il profumo per la figlia. "Le modalità sono sempre le stesse - spiega la lettrice che ha segnalato l'accaduto - e conosceva anche i nomi. Bisogna prestare massima attenzione".