Turismo a Salerno, è attraccata la "Seven Seas Explorer" alla Stazione Marittima

Continuano ad arrivare le navi da crociera a Salerno. Oggi è attraccata alla Stazione Marittima, nel giro di pochi mesi, la Seven Seas Explorer.

Le caratteristiche

E’ lunga 224 metri, con un numero di passeggeri, a pieno regime, di circa 750-780. La nave appartiene al segmento luxury ed il suo target affronta in media una spesa di 850-1,000 dollari al giorno per una crociera di una settimana. Durante l'intera stagione turistica è previsto che la compagnia della nave effettuerà fra 12 e 15 scali presso la stazione marittima di Salerno. Chi acquista la crociera ha una giornata in parte impegnata con il tour organizzato dalla nave e in parte avrà la possibilità di muoversi liberamente alla scoperta della città di attracco.

Le foto sono di Antonio Capuano