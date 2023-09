Panchine rotte, cestini stracolmi di rifiuti e persino una tenda-accampamento sul lungomare: il video denuncia di Armenti

Cestini stracolmi di rifiuti, panchine rotte e persino una tenda-accampamento posizionata sulle aiuole: sono queste le immagini del lungomare di Salerno registrate, in un video, il giorno dopo San Matteo, dall’influencer salernitano Pietro Armenti, famoso in tutta Italia ma anche negli Stati Uniti. Il video, che pubblichiamo in basso, sta facendo in queste ore il giro dei social suscitando i commenti amari ed increduli di tanti salernitani per lo stato di degrado in cui versa, ormai da tempo, il lungomare cittadino.