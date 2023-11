In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione di ogni forma di violenza sulle Donne, il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, si recherà nelle aree dove sono presenti panchine colorate simbolicamente di rosso per appoggiare sulle stesse una rosa rossa in memoria di tutte le donne vittime di violenza.

L’iniziativa

“Durante i sette anni del mio sindacato – racconta Pagano - abbiamo realizzato tanti eventi per sensibilizzare le persone sul tema della violenza di genere ed in particolare sulle donne, argomento quanto mai attuale per via dei dati di femminicidio e atti violenti in aumento o comunque difficilmente in calo rispetto agli anni scorsi. L’ufficio stampa ha elaborato un titolo eloquente per rappresentare questa giornata di riflessione e dolore, viste le tante donne uccise specie in questo 2023 che volge al termine, e cioè ‘C’è chi dice NO’. E noi diciamo un NO chiaro e forte contro ogni forma di violenza e continueremo ad organizzare ed appoggiare iniziative specie nelle scuole, tra i più giovani, ma non solo, al fine di portare il giusto messaggio in una società sempre più incancrenita nei rapporti interpersonali”.