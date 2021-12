Alfredo Lamberti è un nuovo giocatore della Pro Sangiorgese

La Pro Sangiorgese ha annunciato il calciatore Alfredo Lamberti. Classe 1993, mancino esterno d'attacco con tecnica e velocità, nella sua carriera ha vestito casacche prestigiose come quelle di Potenza, Bellaria Igea Marina e Battipagliese tra i professionisti, Viggiano, Villa D'Agri, Satriano, Eclanese e Salernum in Eccellenza, Grotta, Serino, Campagna, Giffoni Sei Casali, San Marzano, Rocchese, Sporting Pontecagnano in Promozione. “Sono onorato di vestire la casacca della Pro Sangiorgese e darò il massimo contributo affinché la mia nuova squadra possa fare un girone di ritorno ai massimi livelli - ha dichiarato Lamberti -. Ringrazio la società tutta per la fiducia riposta in me è darò il massimo per ripagarli”.