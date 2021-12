Calciomercato, l’Angri dice addio ad un centrocampista

L’Angri sta attraversando un ottimo momento, è tra le principali inseguitrici dell’Agropoli capolista ed ha i cugini del San Marzano nel mirino. Eppure la formazione di mister Carmine Turco ha comunicato di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con il calciatore Luigi Rinaldi. L’addio all’esperto centrocampista non implica di conseguenza che la società doriana provvederà a muoversi in sede di calciomercato, ma di sicuro l’Angri è pronto a dare battaglia a chiunque per provare a cavalcare fino alla fine l’obiettivo della promozione in questo campionato di Eccellenza che in tante formazioni, non solo del girone C che è quello completamente salernitano, ha davvero poco da invidiare alla serie D.