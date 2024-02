La commissione Affari costituzionali del Senato ha bocciato l'emendamento che introduce il terzo mandato per i presidenti delle Regioni. A quanto si apprende c'è stato il no di PD, M5S, AVS, FdI e FI; c'è stato il sì di Lega e Iv; non ha partecipato al voto Azione. Il risultato sono stati 4 a favore, 16 contro, 1 astenuto delle Autonomie.