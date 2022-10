Pochi pullman e molti disagi in Campania, Cascone: "Pronti a finanziare i servizi aggiuntivi necessari"

La Regione Campania è pronta ad autorizzare e finanziare tutti i servizi aggiuntivi necessari per il trasporto pubblico: lo annuncia il consigliere regionale e presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici), Luca Cascone. "Stiamo seguendo costantemente le criticità per gli studenti legate al trasporto pubblico su tutto il territorio, in particolare nella province di Salerno e Napoli da dove arrivano più segnalazioni. - ha fatto sapere - La Regione Campania intende risolvere tutte le problematiche emerse in questi giorni e finanziare con le risorse necessarie i servizi aggiuntivi utili a supportare le criticità: stiamo attendendo dalle aziende di trasporto il piano dell’attività a supporto e i relativi costi".

Come è noto, abbiamo già chiuso con la Sita l’accordo per le corse aggiuntive in Costiera Amalfitana che copre tutto quello che è richiesto dai sindaci, dalle comunità e dalle Scuole, ma l’azienda sta riscontrando difficoltà a reperire gli autobus a supporto dei servizi aggiuntivi.

Ieri intanto abbiamo fatto una riunione con l’Università di Salerno e la Provincia di Salerno per raccogliere tutte le esigenze e coprire le richieste sia dell’Ateneo che del territorio provinciale. Ora siamo in attesa che le aziende di trasporto facciano tutte le verifiche necessarie per garantire i servizi aggiuntivi, se dispongono dei mezzi necessari, se sono in grado di gestirli con i mezzi che hanno già a propria disposizione o se hanno bisogno di noleggiarli e, in questo ultimo caso, se possono sorgere delle difficoltà come accaduto alla Sita. Stesso discorso per il potenziamento dei servizi chiesti dall’area della Città Metropolitana.