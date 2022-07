Caldo record in Campania: l'anticiclone africano fa la voce grossa, le previsioni a Salerno

Anticiclone africano indiscusso protagonista delle vicende meteorologiche in sede Mediterranea, una nuova fiammata di aria molto calda è attesa durante i prossimi giorni sulla Campania. Lo rende noto il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com L’estate 2022 potrebbe assumere connotati storici sotto il profilo del caldo sul bacino del Mediterraneo: nei prossimi giorni infatti, una nuova rimonta dell’alta pressione sub-tropicale, causerà un nuovo aumento delle temperature su tutto il nostro Paese, con picchi fino a 40°-41°C anche sulle zone interne campane. Nello specifico, la prima parte della settimana, trascorrerà all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province con qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei comprensori montuosi ma senza piogge. Fino a giovedì le temperature massime risulteranno in linea con valori tipici del periodo compresi tra 34°C e 36°C tra Caserta. Benevento ed Avellino e tra 32°C e 34°C tra Napoli e Salerno. Caldo ed afa anche di notte, specie lungo la fascia costiera, dove i valori minimi difficilmente scenderanno sotto i 25°-26°C. Stando alle odierne emissioni modellistiche, un ulteriore recrudescenza del caldo potrebbe concretizzarsi durante il prossimo weekend, quando le temperature massime potrebbero raggiungere, ed in alcuni casi superare, la soglia dei 40°C nelle zone interne (Beneventano, Irpinia e Casertano); Valori meno elevati lungo la fascia costiera (Napoletano e Salernitano), dove invece si farà sentire l’afa, con notti tropicali e valori mai inferiori ai 26°C-27°C. Tali condizioni dovrebbero perdurare anche agli esordi della prossima settimana.

Meteo Salerno

Condizioni meteorologiche governate dall’alta pressione africana con sole e caldo in graduale aumento. Le temperature massime oscilleranno tra 30°C e 33°C fino a giovedì con minime mai inferiori ai 25°C-26°C. Nel fine settimana, ulteriore aumento del caldo con valori di temperatura massima fino a 33°C; afa in aumento e notti tropicali con valori minimi mai inferiori ai 26°C-27°C.