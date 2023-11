Gestione delle carceri campane, l'allarme della Cgil: "Situazione preoccupante"

Parla di "serie preoccupazioni" la Federazione Cgil della Polizia Penitenziaria, rappresentata da Mirko Manna. Al centro dell'intervento la gestione delle carceri della Campania da parte della provveditrice Castellano. "I problemi evidenziati - si legge nella nota del sindacato - includono aggressioni al personale di polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali e personale sanitario".

La nota

“Le condizioni attuali nelle carceri campane - spiega Manna - sono estremamente preoccupanti. Il personale sta affrontando un elevato disagio lavorativo che minaccia la loro sicurezza e salute. È urgente e necessario che il Capo del Dap Giovanni Russo prenda provvedimenti per sostituire la Provveditrice Castellano, la cui gestione si è dimostrata inadeguata. Non possiamo aspettare altri eventi tragici per riconoscere il fallimento della gestione attuale delle carceri campane. Invitiamo il Ministro Nordio ad agire prima che la situazione peggiori. Inoltre, il comunicato sottolinea che la gestione della Castellano non solo è discutibile dal punto di vista operativo, ma anche trattamentale, basti pensare alle due rivolte avvenute pochi giorni nelle carceri di Avellino e Salerno. È necessario un cambiamento coraggioso. Chiediamo al Dott. Russo di avvicendare la Castellano a causa del grave disagio che ha causato ai lavoratori e alle lavoratrici delle carceri campane. Lanciamo un appello urgente al Ministro Nordio - conclude Manna - per un intervento immediato e decisivo, al fine di tutelare la sicurezza e il benessere del personale nelle strutture penitenziarie della Regione Campania.”