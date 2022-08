Interruzione di linea Torre Annunziata Centrale-Nocera Inferiore: partono i bus sostitutivi

Annunciate, da domani, giovedì 1° settembre, e fino a domenica 30 ottobre, 8 nuove corse bus collegheranno Salerno a Torre Annunziata Centrale, andando così a potenziare il programma di bus sostitutivi già attivato a causa dell’interruzione di linea tra Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore, sulla linea Napoli – Salerno. Le 8 corse bus sostitutive, 4 in direzione Salerno e 4 in direzione Torre Annunziata Centrale, seguiranno il percorso via autostrada senza fermate intermedie secondo i seguenti orari:

Le nuove corse sono state attivate da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e potenziare l’offerta del trasporto pubblico nella fascia pendolare del mattino. Inoltre, tutti i possessori di un abbonamento da Napoli a Nocera Inferiore o da Napoli verso tutte le altre località della linea storica comprese tra Nocera Inferiore e Salerno, sono autorizzati ad utilizzare anche i treni della linea a Monte del Vesuvio da Napoli fino Salerno e viceversa senza alcuna variazione di prezzo.