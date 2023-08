Smart card covid, De Luca indagato dalla Corte dei Conti: contestato danno erariale

Un invito a dedurre della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti è stato notificato dalla guardia di finanza al governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

L'indagine

I sostituti procuratori generali Davide Vitale e Mauro Senatore contestano al presidente della Regione e ad altri cinque componenti dell'unità di crisi della Campania un danno erariale da oltre 3,7 milioni di euro relativamente all'attestato digitale di vaccinazione anti covid - la cosiddetta smart card - la cui distribuzione venne successivamente sospesa. Al governatore viene contestato il 25% del danno complessivo, pari a oltre 928mila euro.

Le parole di Iannone

“Il governatore De Luca indagato dalla Corte dei Conti con l’ipotesi di danno contabile. Questo è solo uno dei casi, in riferimento a quanto successo in Campania nel periodo del Covid e non solo, sui quali va fatta piena luce. Su quest’argomento, ricordo che in quegli anni ho rivolto diverse interrogazioni parlamentari al ministro Speranza non ricevendo, tuttavia, mai alcuna risposta. Per quanto concerne poi la vicenda del nuovo Ruggi, ho prodotto interrogazione al ministro Zangrillo e presentato un esposto alla Corte dei Conti. Al di là della vicenda della magistratura contabile, è un dato di fatto che la gestione De Luca non conosca cosa sia la trasparenza”. È quanto dichiarato dal senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania.

Il Movimento Cinque Stelle

Sulla questione si è espresso anche il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. “Lo avevamo denunciato con atti e interrogazioni e avevamo visto bene" scrive Saiello. "Le smart card della Regione Campania - aggiunge - ideate come passaporti vaccinali, erano un inutile duplicato dei green pass nazionali e un possibile enorme spreco di denaro pubblico. Oggi a De Luca e altri 5 componenti dell'Unità di crisi regionale, i magistrati contabili contestano un danno erariale da oltre 3,7 milioni di euro, in particolare, al governatore è contestato il 25% del danno complessivo, oltre 928mila euro. Una spesa inutile per le finanze regionali che avevamo sollevato anche in Aula, nel corso di un question time. Dichiarammo che i passaporti vaccinali di De Luca erano doppioni di quelli nazionali e l’assessore Marchiello rispose, sintetizzando, con un secco “no”, rinviando a una spiegazione più esaustiva dopo 20 giorni, chiarimenti che non sono mai arrivati. Oggi constatiamo che le nostre osservazioni erano corrette. Auspichiamo un'indagine approfondita su questa vicenda al fine di assicurare che i fondi pubblici siano utilizzati in modo corretto e che l'interesse pubblico sia preservato”.