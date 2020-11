Cambio di scena: Campania zona "gialla", ecco cosa accade

Cambio di scena per la Campania: il premier Conte ha annunciato che la nostra regione è stata inserita non nella zona "arancione", bensì in quella "gialla", quella a minor rischio. Dunque, scatta il divieto di circolare dalle 22 alle 5 del mattino senza comprovati motivi di salute e lavoro e tornerà necessaria l'autodichiarazione per giustificare uscite fuori dalla fascia consentita. "Se introducessimo misure uniche in tutta Italia, produrremmo un duplice effetto negativo: non adottare misure veramente efficaci dove c'è maggior rischio e imporre misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave", ha detto Conte.

Cosa cambia

Nei giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi nei centri commerciali. Porte chiuse anche per musei e mostre. Bar e ristoranti, invece, restano aperti fino alle 18, con l'asporto consentito fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti d'orario. Prevista, inoltre, 100% di didattica a distanza alle scuole superiori di secondo grado (licei, tecnici e professionali), mentre didattica in presenza per le scuole di altro ordine e grado, ma con l'obbligo della mascherina (salvo per i bambini al di sotto dei 6 anni). Inoltre, sospesi i concorsi, tranne quelli che si svolgono per via telematica e su base curriculare e chiusi i "corner scommesse e giochi" nei bar e nelle tabaccherie. Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, province di Trento e Bolzano: queste le altre regioni in zona gialla. Il decreto entra in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La divisione in zone

L'Italia è stata divisa in tre fasce: gialla, arancione e rossa. La zona gialla, quindi, sostituisce la verde di cui si era parlato precedentemente. E' stato il ministro della Salute, sulla base di 21 parametri, a stabilire la collocazione delle regioni in tali zone. Tra tali parametri, il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai e l’occupazione dei posti letto rispetto alla disponibilità.