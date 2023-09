Casi Covid in aumento, De Luca: “Iniziamo a usare mascherine, presto i vaccini”

"Bisogna tenere gli occhi aperti, se intanto iniziamo a usare la mascherina, un pò di prudenza non guasta. Soprattutto nei luoghi d'aggregazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a Palazzo Santa Lucia, sull'incremento dei contagi da Covid-19. "Vi è una nuova variante che non è pericolosa per la popolazione più giovane - ha detto - ma è aggressiva per le persone fragili e anziane. Con l'apertura dell'anno scolastico è inevitabile che ci sia un incremento dei contagi. Così com'è inevitabile un incremento dei contagi dopo le vacanze perchè ci sono in arrivo centinaia di migliaia di persone. Quindi mettiamo in conto che ci sarà un incremento di covid". "Dobbiamo tenere gli occhi aperti. I vaccini per contrastare la nuova variante arriveranno tra il 2 e il 6 ottobre. Impegniamo tutte le Asl a vaccinare in primo luogo gli ospiti delle rsa. Tutti gli anziani nelle case d'accoglienza pubbliche e private. Subito. Poi seguiremo con attenzione il mondo della scuola" ha concluso De Luca.