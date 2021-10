Covid, De Luca: "Bimbi positivi? Disprezzo per i genitori non vaccinati"

"Oggi ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. Mi dicevano che in una scuola di Qualiano ci sono 20 studenti e 7 docenti positivi. Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99% sono figli di genitori non vaccinati". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Industria Felix a Napoli. "Non ho parole - ha aggiunto De Luca - per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli. Confondere il diritti alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna". L’ex sindaco di Salerno ha poi anche ricordato che la Campania "è per vaccinare tutti e per non dare il tampone gratuito a nessuno".

La trasformazione di Salerno

Il governatore si è soffermato anche sulla trasformazione urbanistica della città di Salerno: "Quando ho fatto per la prima volta il sindaco nella mia città era il 1993, in piena Tangentopoli. Io ero entusiasta, volevamo fare un grande programma di trasformazione urbana. Poi l'ho fatto, ho fatto qualche processo, ma insomma la trasformazione l'ho fatta". "Nella mia città abbiamo il livello più grande di architettura contemporanea, solo forse Milano è lontanamente paragonabile a quello che abbiamo fatto in una città media del Sud", ha aggiunto De Luca, che ha citato un episodio risalente al suo esordio da sindaco di Salerno: "Convocai i dirigenti e affianco a me c'era il segretario comunale. Alla fine di questo mio appello caloroso mi prende sotto braccio e mi dice 'sindaco le devo dire una cosa: qui meno facciamo meglio è. Il clima di allora si è trascinato nella nostra pubblica amministrazione. L'espressione più usata in Italia è mettiamo a posto le carte, non risolviamo il problema o apriamo il cantiere".