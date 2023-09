De Luca torna a parlare di Covid: "Aspetto dati preoccupanti ad ottobre, dobbiamo prepararci"

"Io credo che a fine settembre inizio ottobre cominceremo ad avere qualche dato preoccupante sul Covid. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo prepararci alla campagna di vaccinazione col nuovo vaccino dal primo ottobre". È quanto affermato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio. "Nelle scuole - ha aggiunto il governatore - prenderemo misure preventive a mano a mano che abbiamo dati aggiornati sulla diffusione del contagio".

Migranti

De Luca è anche intervenuto sul tema migranti: "La questione - ha spiegato - ha assunto una centralità nel dibattito politico nazionale e fra le grandi emergenze che l'Italia deve affrontare. Meloni ci ripete che lei ci mette la faccia sulla questione dei migranti. Ora vorrei dire, con molta tranquillità, che va bene metterci la faccia quando si fanno i provini cinematografici, quando si deve governare bisogna risolvere i problemi. Metterci la faccia non basta. Ovviamente è un problema complicato, non ci sono soluzioni semplici". "Come Regione - ha spiegato - non abbiamo assunto una posizione di chiusura su questo tema. Noi siamo stati contattati dalla Prefettura di Napoli in relazione all'ipotesi di realizzare un centro accoglienza in ogni regione. La Campania ha una posizione di piena solidarietà nazionale. Abbiamo detto semplicemente che vogliamo capire bene di che cosa si tratta. Nessuno ci ha spiegato che cosa significa un centro di accoglienza per regione, ad oggi non abbiamo informazioni di merito. La Campania pretende chiarezza, vogliamo sapere esattamente di che cosa stiamo parlando".

Ucraina

Sulla guerra in Ucraina, De Luca ha invece affermato: "Devo dire con molta sincerità che molte affermazione di Zelensky mi sembrano prive di ogni razionalità. Mi sembra anche un po' intollerabile questa sua immagine con la camicia militare con cui se ne va in giro per il mondo: vedo un elemento di teatralità che sta emergendo in questa vicenda anche da parte di Zelensky. Nè credo che possiamo consegnare il destino del mondo nelle mani di Zelensky, con tutto il rispetto".

Numero chiuso

Il governatore ha anche rilanciato la sua proposta di abolire il numero chiuso a medicina. "Non ci sono parole - ha spiegato De Luca - per descrivere il livello di cialtroneria creato in Italia con questo marchettificio e questo giro di centinaia di milioni con i quali vengono fatti affari sulla pelle dei nostri ragazzi, che a migliaia devono farsi seguire da psicilogi perché vanno in depressione. Fino a quando le forze politiche non affronteranno il tema dovranno vergognarsi, a cominciare da chi ci governa a livello nazionale oggi".

